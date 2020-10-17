لهذا السبب .. نقيب الممثلين يتخلى عن منصبه

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، تخليه عن منصبه كنقيب الممثلين في شهر ديسمبر المقبل منذ ساعات قليلة؛ إذ قال أنه سيترك الفرصة لمن يرى الأعضاء أنه قادر على مشكلة التشغيل ليحل محله، متمنيا له التوفيق. التشغيل ليحل محله، متمنيا له التوفيق. وأكد نقيب الممثلين، إنه أدى رسالته بأمانة وضميره مستريح طوال فترة رئاسته للنقابة، و السبب Advertisements عندما استشعر أنه رفض محاولة البعض لتهميشه نقيبا بشكل قاطعًا. عندما استشعر أنه رفض محاولة البعض لتهميشه نقيبا بشكل قاطعًا. ‎وأضاف أنه قرر وبشكل نهائي الرحيل عن النقابة، والاستقالة عقب انعقاد الجمعية العمومية في ديسمبر المقبل، وبعد أن يقوم بعرض كل الأمور بوضوح تام وكشف كل المسكوت عنه.

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