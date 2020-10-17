سعد لمجرد لـ " نبيلة عبيد" : " ستظلي محبوبة الجماهير "

قام الفنان سعد لمجرد، بتوجيه الشكر للنجمة نبيلة عبيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، كتب قائلا:" جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك انتى فعلا كنتى

و ستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك و تواضعك" لترد عليه نبيلة قائلة:" نورتنى".

جاء ذلك بعد نشر الفنانة نبيل عبيد مقطع فيديو يستعرض مشاهد لها من فيلم

" الراقصة و السياسى" على أغنيته الجديدة " عدى الكلام".

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وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، وتم تصويرها بـسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية بباريس، واستغرق تصويرها يومان وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎.

الأغنية أخراجها المخرج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية وشاركه طاقم تصوير من بلدان عدة أوروبية‎.‎



