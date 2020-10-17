سعد لمجرد لـ " نبيلة عبيد" : " ستظلي محبوبة الجماهير "

قام الفنان سعد لمجرد، بتوجيه الشكر للنجمة نبيلة عبيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، كتب قائلا:" جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك انتى فعلا كنتىو ستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك و تواضعك" لترد عليه نبيلة قائلة:" نورتنى".
جاء ذلك بعد نشر الفنانة نبيل عبيد مقطع فيديو يستعرض مشاهد لها من فيلم" الراقصة و السياسى" على أغنيته الجديدة " عدى الكلام".
وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، وتم تصويرها بـسيرك شهير بالعاصمة الفرنسية بباريس، واستغرق تصويرها يومان وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة.
الأغنية أخراجها المخرج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية وشاركه طاقم تصوير من بلدان عدة أوروبية.
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