باسم سمير يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "لؤلؤ"

يواصل الفنان باسم سمير تصوير مشاهد دوره بالمسلسل الدرامي "لؤلؤ" للنجمة مي عمر ويشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الفن والدراما.

وقال سمير في تصريحات صحفية، إنه يجسد ضمن أحداث العمل دور مذيع "توك شو" يدعي محمود التميمي،مشيرا إلي أن ترشيحه للدور جاء من قبل مخرج العمل محمد عبد السلام .

وعن موعد الإنتهاء من تصوير مشاهده في العمل أشار إلي أنه قام بتصوير 50% من مشاهده ومتبقي له يومين وينتهي من كافة مشاهده .

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل

Advertisements

من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

وكان اخر اعمال باسم سمير مسلسل"إسود فاتح" الذي يعرض خلال الفترة الحالية حصريا عبر منصة "شاهد".

"إسود فاتح" يشارك في بطولته كل من هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي وغيرهم من النجوم.