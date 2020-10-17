أحمد جمال ينعي والدة الشهيد أحمد منسي

حرص الفنان أحمد جمال على نعي والدة العقيد أحمد منسي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك". نشر"جمال" مجموعة صور للراحلة برفقة نجلها أحمد منسي، وعلق عليهم قائلة:"البقاء والدوام لله، وفاه والدة الشهيد البطل أحمد منسي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة. التعليقات، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة. Advertisements يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال أغنية"محتاج سنة"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع توما، والتي حققت أكثر من 676 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

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