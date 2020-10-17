قبل طرحها.. تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة "أهه أهه"

شوّق الهضبة عمرو دياب، جمهوره بمقطع من أغنيته الجديدة"أهه أهه"، التي طرحها منذ أبام عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:عادل حقي.
بلغ عد مشاهدات الأغنية أكثر من 170 ألف مشاهدة عبر "انستجرام"، وسيتم طرحهاخلال الأيام القليلة القادمة عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة.
ويقول مطلعها "في حد نشوفه بالعين نبتسم، نسلم والموضوع يتحسم، جماله بالإيد عمره مايترسم، ظلم لتفاصيل كتيرة حلوة فيه، أهه أهه، فرحةحياتي أهه".
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تعتبر "أهه أهه"، هي الإصدار الغنائي الرابع لدياب خلال صيف 2020 بعد "يابلدنا ياحلوة، مالك غيران،أماكن السهر"، التي طرحها بداية فترة صيفه الغنائي، وحققت نسبة استماع عالية عبر "يوتيوب"، بالإضافة إلى المنصات الموسيقية الشهيرة.
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