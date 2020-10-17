ياسمين رحمي بإطلالة صيفية على إحدى الشواطئ

شاركت الفنانة ياسمين رحمي متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

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نشرت"ياسمين" صورة لها وظهرت خلالها على إحدى الشواطئ، وعلقت عليها قائلة:"ذات مرة في الساحل الشمالي"، وقد تفاعل معها

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الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن ياسمين رحمي انتهت من تصوير مسلسل"كواليس"، بطولة هيدي كرم، نورهان، وأحمد رفعت، وكريم الحسينى، وصلاح الدالي، من تأليف رأفت رضا، وإخراج محب وديع، وإنتاج رامي رزق الله .