ندى بسيوني تنعي وفاة والدة الشهيد أحمد منسي

حرصت الفنانة ندى بسيوني على نعي والدة الشهيد أحمد منسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"ندى" صورة للراحلة برفقة نجلها أحمد منسي، وعلقت عليها قائلة:"وفاة والدة البطل الشهيد أحمد
يذكر أن ندى بسيوني خاضت الموسم الرمضانيالماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول ةأصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويًا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور، الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.
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