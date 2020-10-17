عزيز الشافعي يشارك متابعيه فيديو للهضبة عمرو دياب من حفله بالشيخ زايد

شارك الملحن عزيز الشافعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب من حفله الذي أقيم مساء أمس في مدينة الشيخ زايد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر"الشافعي" فيديو للهضبة من الحفل، وظهر خلاله على خشبة المسرح يغني أغنية"أماكن السهر"، وعلق الشافعي على الفيديو قائلاً:"أماكن السهر لايف من حفل الأمس"، وقد تفاعل معه
يذكر أن آخر أعمال عزيز الشافعي كليب أغنية "أماكن السهر"، غناء الهضبة عمرو دياب، كلمات تامر حسين، توزيع أسامة الهندي، إخراج أحمد النجار، والذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة عقب طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
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