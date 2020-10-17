سيا تدافع عن جوني ديب في دعوى قضائية ضد امبر هيرد

رنا صلاح الدين - سارعت المغنية سيا الحائزة على جائزة جرامي مؤخرًا إلى الدفاع عن النجم جوني ديب في ضوء قضية التشهير ضد أبر هيرد.

بالنسبة إلى غير المطلعين، ترجع وقائع الأزمة المحتدمة بين النجمين، عندما رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد بمبلغ إجمالي قدره 50 مليون دولار أمريكي، بسبب مقال رأي كتبته هيرد في الواشنطن بوست لم تشر بالاسم مباشرة إلى ديب، لكنها ناقشت فيه الاعتداءات المنزلية والإساءة الجسدية والعاطفية.

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بينما كان ديب يقاضي زوجته السابقة بالمحكمة، أقامت هيرد دعوى مضادة تطالب فيها بـ 100 مليون دولار بتهمة "تنظيم حملة تشهير كاذبة وتشهير" ضد سمعتها واسمها في عالم الفن.

أعلنت سيا دعمها العام عبر تغريدة نصت عليها، "فقط أظهر دعمي العام لجوني ديب. أعني، أحب أن يتوقف عن أخطاء يصنعها، لكن من الواضح أنه الضحية بعد سماع تلك الأشرطة ".

في السابق كان ديب قد أكد أن وراء إقدامه على هذه الخطوة هو اعتقاده أن "السيدة هيرد ليس ضحية للعنف المنزلي" يقول لقد ضربتني ولكمتني وركلتني. كما أنها القت مرارًا وتكرارًا أشياء في جسدي ورأسي، بما في ذلك الزجاجات الثقيلة وعلب الصودا والشموع المشتعلة وأجهزة التحكم عن بعد وعلب الطلاء، مما أدى إلى إصابتي بشدة "