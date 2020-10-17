“واقع افتراضي”.. اسم مؤقت لمسلسل أحمد صلاح حسني الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: اختار صناع مسلسل الفنان المصري أحمد صلاح حسني، اسم مؤقت له وهو “واقع افتراضي”.

وانطلق تصوير المسلسل خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الحالي، ويتم اختيار الاسم النهائي للمسلسل بالتزامن مع عملية التصوير، خاصة أن صناع المسلسل يرغبون في الإنتهاء من التصوير قبل نهاية هذا العام.

مسلسل “واقع افتراضي” ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، اسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد.

ويعد هذا العمل هو التعاون الثاني بين الفنان أحمد صلاح والمخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطي، بعد أن قدموا مسلسل “ختم النمر” الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، وشارك في بطولته نسرين طافش وميريهان حسين وإسلام جمال، وعفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان.

يذكر أن مسلسل “الفتوة” هو آخر أعمال أحمد صلاح حسني، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو بطولة ياسر جلال، ومي عمر، ونجلاء بدر، رياض الخولي، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، أحمد جمال سعيد، محمود حافظ، ضياء عبد الخالق، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.