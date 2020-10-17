كيف تفوق إنجين أكيوريك على باريش أردوتش؟

متابعة بتجـــــــــــرد: صدرت القائمة الأسبوعية للممثلين الأتراك الأكثر حديثًا على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي عن موقع DigiLup.

وجاء في المرتبة الأولى الممثل التركي إنجين أكيوريك الذي يلعب بطولة مسلسل “إبنة السفير” إلى جانب الممثلة نسليهان أتاغول.

وفي المرتبة الثانية تصدر الممثل كرم بورسين الذي يشارك هاندا أرتشيل بطولة مسلسل “أنت اطرق بابي” حيث قدم أداء رائع في إحدى مشاهد الحلقة 13 عندما عرفَ حقيقة موت عائلة حبيبته.

أما الممثل التركي باريش أردوتش جاء في المرتبة الخامسة حيث يتلقى أصداء إيجابية من الجمهور عن مشاركته في أحداث مسلسل “الحفرة”.

وكانت المرتبة الثامنة من نصيب الممثل سيركان شاي أوغلو على الرغم من مسلسله “حياة جديدة” الذي يقدمه إلى جانب مليسيا باموك يحظى بنسب مشاهدة قليلة.