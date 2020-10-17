بالصورة – إصدار كتاب عن جان يامان في إيطاليا

متابعة بتجـــــــــــرد: نظرًا للشهرة الكبيرة التي يحظى بها الممثل التركي ​جان يامان​ في ​إيطاليا​، قامت كاتبة إيطالية تدعى فلوريانا رولو بكتابة كتاب عنه بعنوان “Can Yaman I Love You Forever” أو “جان يامان أحبك للأبد”، يحكي عن طفولته، وأسرته اضافة لحياته الخاصة، وانطلاقه في مجال التمثيل، ويبلغ سعر الكتاب 15 دولار أمريكي.

واللافت هو ان الكتاب يلاقي اقبالا واسعا من قبل الجمهور الإيطالي.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بتفاعل جان يامان مع عرض مسلسله “السيد الخطأ” في إسرائيل، مما عرضه لانتقادات كثيرة، خصوصاً من جمهوره في الشرق الأوسط.

لكن الشركة المنتجة والمحطة التي تعرض العمل قررتا توقيفه لتكون حلقة الليلة رقم 14 الحلقة الأخيرة له في تركيا بعد تراجع نسب المشاهدة.