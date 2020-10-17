الجزائر تدخل سباق الأوسكار بـ”هليوبوليس”

متابعة بتجـــــــــــــرد: اختارت الجزائر فيلم (هليوبوليس) للمخرج جعفر قاسم للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 93 لأكاديمية فنون وعلوم السينما بالولايات المتحدة في أبريل 2021.

الفيلم من إنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما التابع لوزارة الثقافة والفنون، وبطولة عزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول، بمشاركة عدد من الممثلين الفرنسيين.

تدور أحداث الفيلم في حقبة الأربعينيات من القرن العشرين في بلدة هليوبوليس بولاية قالمة في شمال شرق الجزائر، وما تعرضت له هذه البلدة على يد الاستعمار الفرنسي.

الفيلم الذي انتهى تصويره وتجهيزه قبل عدة أشهر لم يعرض حتى الآن في دور السينما كما لم يشارك في أي مهرجانات سينمائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وتشترط أكاديمية فنون وعلوم السينما أن يكون الفيلم المنافس بفئة أفضل فيلم أجنبي قد عُرض لمدة أسبوع على الأقل بدور السينما وهو ما يفرض على الجهات الرسمية الجزائرية عرض (هليوبوليس) جماهيرياً قبل نهاية هذا العام.

ويقام الحفل القادم لتوزيع جوائز الأوسكار بمدينة لوس أنجلوس في 25 أبريل بدلاً من الموعد المعتاد في فبراير بسبب تأثير فيروس كورونا على صناعة السينما.