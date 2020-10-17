حقيقة حذف أغنية محمد عساف “علّي الكوفية”

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً عن قيام محطة “أم بي سي” بحذف أغنية “علّي الكوفية” للفنان محمد عساف عن قناتها في “يوتيوب” التي أدّاها في برنامج “أراب ايدول”.

واعتبر البعض أنّ حذف الأغنية أولى خطوت الضغط على عساف لحظر نشاطه الفني في دبي، وذلك بعد تصريحات عضو الكنسيت الإسرائيلي افي ديختير إلغاء تصريح دخول عساف إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وأنّه سيطلب من الإمارات حظر نشاطه الفني هناك، ولكن وبحسب معلومات خاصة بجريدة “النهار”، فإنّ “أم بي سي” لم تحذف الأغنية، فهي لا تزال موجودة على قناتها في “يوتيوب” و تعمل في لبنان والامارات والسعودية وعدد كبير من الدول، ولكن تم حظر الأغنية في الاراضي المحتلة وأميركا، حيث قامت شركة إنترنت إسرائيلية بحظر الاغنية هناك.

الأغنية وصل عدد مشاهداتها إلى أكثر من 91 مليون مشاهدة في “يوتيوب”، وغناها عساف بعد فوزه بلقب “محبوب العرب” منذ سبع سنوات في برنامج “أراب ايدول”.