تراند اليوم : محضر جديد من سارة الطباخ ضد ” محمد الشرنوبي “

حررت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة ايرث برودكشن الوكيل الحصري للمطرب محمد الشرنوبي محضر برقم 17387بتاريخ 16/10/2020في قسم الهرم ضد المطرب محمد الشرنوبي لغنائه في احدي حفلات الزفاف بفندق مينا هاوس مساء الجمعة دون موافقة الشركة.

كما قامت باتهام المدعو خالد كمال في المحضر بانتحال صفة مدير أعمال المطرب وسوف تحرك ضده مدير أعماله دعوي قضائية.

وتحذر المنتجة سارة الطباخ كل الشركات الإنتاجية ومتعهدي الحفلات من التعامل مع المطرب حتي لا يتعرضون للمساءلة القانونية لأن عقد الفنان مازال ساريا وكافة ادعاءاته التي يروجها مع الشركات والمعلنين عن فسخ تعاقده باطلة، مشيرة إلى ان محمد الشرنوبي يحاول توريط الشركة مع الشركات الإنتاجية والمتعهدين.

مؤكدة ان ما حدث استلزم التنويه بأن شركة ايرث برودكشن هي المنوط بها فقط التعاقد علي الحفلات والأفراح والأعمال التمثيلية والإعلانية وحتي الظهور الإعلامي طبقا لبنود العقد.