تراند اليوم : حمادة هلال مع محاربات السرطان في بهية .. فيديو

- 1/2
- 2/2
قام الفنان حمادة هلال بزيارة الى مستشفى” بهية ” من خلال برنامج “واحد من الناس ” مع الإعلامي د.عمرو الليثي وقد حضر احتفاليةخاصة من المحاربات المحاربات ، والذين سعدوا بشدة بزيارته وقام بالغناء معاهم وادخال البسمة على شفاه مرضى السرطان
واشاد حمادة هلال بمحاربات السرطان من سيدات مصر ، إنه كان يريد أن يكتشف ويعلم لماذا سميت هؤلاء السيدات المحاربات ،وعلمت إنهم لديهم توعية جيدة جدا ، بالإضافة إلي أهمية العامل النفسي بالنسبة لمريض الكنسر ٠
وقام حمادة هلال بدور المذيع وتحاور مع سيدات مستشفى بهية وقام بالتصوير معاهم وغناء باقة من أجمل اغانيه حيث اهدى اغنية عيد ميلاد لاحد المحاربات وايضا اغنية ، واغنية اشرب شاى واغنية محمد نبينا
وأضاف الفنان حمادة هلال إنه يريد أن ينتهي مرض الكانسر ويشفي كل مريض ، وربنا يعين كل إنسان مريض بالمرض ده هو مكانه كبير عند ربنا إنه يتحمل هذا المرض ٠
واوضح هلال اننى عشت هذا المرض مع والدتى ربنا يرحمها ووجه نصيحة بضرورة الغذاء الصحيح والبعد عن الغضب والحزن واهمية العامل النفسى فى مواجهة مرض السرطان