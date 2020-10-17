فن ومشاهير

تراند اليوم : حمادة هلال مع محاربات السرطان في بهية .. فيديو

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محمد بكرى 0 تبليغ

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قام الفنان حمادة هلال بزيارة الى مستشفى” بهية ” من خلال برنامج “واحد من الناس ” مع الإعلامي د.عمرو الليثي وقد حضر احتفاليةخاصة من المحاربات المحاربات ، والذين سعدوا بشدة بزيارته وقام بالغناء معاهم وادخال البسمة على شفاه مرضى السرطان

واشاد حمادة هلال بمحاربات السرطان من سيدات مصر ، إنه كان يريد أن يكتشف ويعلم لماذا سميت هؤلاء السيدات المحاربات ،وعلمت إنهم لديهم توعية جيدة جدا ، بالإضافة إلي أهمية العامل النفسي بالنسبة لمريض الكنسر ٠

وقام حمادة هلال بدور المذيع وتحاور مع سيدات مستشفى بهية وقام بالتصوير معاهم وغناء باقة من أجمل اغانيه حيث اهدى اغنية عيد ميلاد لاحد المحاربات وايضا اغنية ، واغنية اشرب شاى واغنية محمد نبينا

وأضاف الفنان حمادة هلال إنه يريد أن ينتهي مرض الكانسر ويشفي كل مريض ، وربنا يعين كل إنسان مريض بالمرض ده هو مكانه كبير عند ربنا إنه يتحمل هذا المرض ٠

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واوضح هلال اننى عشت هذا المرض مع والدتى ربنا يرحمها ووجه نصيحة بضرورة الغذاء الصحيح والبعد عن الغضب والحزن واهمية العامل النفسى فى مواجهة مرض السرطان

حمادة هلال مع محاربات السرطان في بهية .. فيديو

 

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