تراند اليوم : حمادة هلال مع محاربات السرطان في بهية .. فيديو

قام الفنان حمادة هلال بزيارة الى مستشفى” بهية ” من خلال برنامج “واحد من الناس ” مع الإعلامي د.عمرو الليثي وقد حضر احتفاليةخاصة من المحاربات المحاربات ، والذين سعدوا بشدة بزيارته وقام بالغناء معاهم وادخال البسمة على شفاه مرضى السرطان

واشاد حمادة هلال بمحاربات السرطان من سيدات مصر ، إنه كان يريد أن يكتشف ويعلم لماذا سميت هؤلاء السيدات المحاربات ،وعلمت إنهم لديهم توعية جيدة جدا ، بالإضافة إلي أهمية العامل النفسي بالنسبة لمريض الكنسر ٠

وقام حمادة هلال بدور المذيع وتحاور مع سيدات مستشفى بهية وقام بالتصوير معاهم وغناء باقة من أجمل اغانيه حيث اهدى اغنية عيد ميلاد لاحد المحاربات وايضا اغنية ، واغنية اشرب شاى واغنية محمد نبينا

وأضاف الفنان حمادة هلال إنه يريد أن ينتهي مرض الكانسر ويشفي كل مريض ، وربنا يعين كل إنسان مريض بالمرض ده هو مكانه كبير عند ربنا إنه يتحمل هذا المرض ٠

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واوضح هلال اننى عشت هذا المرض مع والدتى ربنا يرحمها ووجه نصيحة بضرورة الغذاء الصحيح والبعد عن الغضب والحزن واهمية العامل النفسى فى مواجهة مرض السرطان