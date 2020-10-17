تراند اليوم : تركي آل الشيخ يشكو عمرو دياب للسفير الصيني

شكا رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مازحا الفنان المصري، عمرو دياب، لدى السفير الصيني في الرياض، تشن وي تشينغ.

وكان السفير الصيني في الرياض، تشن وي تشينغ، نشر في البداية تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي قال خلالها إنه وجد تفاعلا جميلا بين رجلين لطيفين (تركي آل الشيخ وعمرو دياب) بمناسبة عيد ميلاد الأخير الـ59، وتابع: “أفتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، وموسم الرياض الذي قضيت فيه وقتا مُمتعا مُتأملًا جمال الفن السعودي، وفناني المفضل عمرو دياب الذي أحب أغانيه كثيراً، حتي أن أغنية “وحشتيني” صارت نغمة لجوالي”.

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة السفير الصيني في الرياض: “شكرا معالي السفير من ذوق معاليكم وأهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني… بس أنا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب، كل سنة بيصغر في السن”.

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من جانبه، رد عمرو دياب على شكوى تركي آل الشيخ منه قائلا: “أسعدني جدا تفاعل معالي السفير الصيني ومتابعتك لأغاني وهذا هو دور موسم الرياض للوصول للعالمية، شكرا أبو ناصر وتضع علي عاتقي مسؤولية كبيرة أني أظل كل عام أصغر عن الذي يسبقه”.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب مؤخرا برومو أغنية جديدة يستعد لطرحها عبر قناته على موقع “يوتيوب” للفيديوهات خلال الفترة المقبلة.