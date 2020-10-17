تراند اليوم : باشا مصر ينعي والدة الشهيد أحمد المنسي

نشر الفنان أمير كرارة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أخبر فيها متابعيه بوفاة والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، مطالبًا جمهوره بالدعاء لها.

وكتب، أمير كرارة، في تغريدته على تويتر، قائلا: «توفيت الى رحمة الله والدة الشهيد عقيد احمد منسي .. نسألكم الدعاء»، وتفاعل جمهوره ومتابعيه الإعجابات والتعليقات، بالدعاء للمتوفاة.

كان الفنان أمير كرارة، جسد دور الشهيد العقيد أحمد منسي، ضمن أحداث مسلسل «الأختيار» بجزءه الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

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مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.