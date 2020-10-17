بعد إحيائه حفل زفاف.. سارة الطباخ تحرر محضر رسمي ضد الشرنوبي

رنا صلاح الدين - حررت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة إيرث برودكشن الوكيل الحصرى للمطرب محمد الشرنوبى محضرا حمل رقم 17387 بتاريخ 16 أكتوبر لسنة 2020، فى قسم شرطة الهرم ضد محمد الشرنوبى لغنائه فى إحدى حفلات الزفاف بفندق مينا هاوس مساء يوم الجمعة الماضى، دون موافقة الشركة.

كما اتهمت المنتجة سارة الطباخ خالد كمال فى المحضر بانتحال صفة مدير أعمال المطرب، وأشارت إلى إنها سوف تحرك ضد مدير أعماله دعوى قضائية.

وحذرت المنتجة كل الشركات الإنتاجية ومتعهدى الحفلات، من التعامل مع المطرب حتي لا يتعرضون للمسائلة القانونية، لأن عقد الفنان مازال ساريا وكافة ادعاءاته التى يروجها مع الشركات والمعلنين عن فسخ تعاقده باطلة، ويحاول توريط الشركة مع الشركات الإنتاجية والمتعهدين، وأوضحت أنه لزم التنويه بأن شركة إيرث برودكشن هى المنوط بها فقط التعاقد على الحفلات والأفراح والأعمال التمثيلية والإعلانية وحتى الظهور الإعلامى طبقا لبنود العقد.

وأصدرت المنتجة سارة الطباخ بيانا ضد الفنان محمد الشرنوبي لتحذر شركات الإنتاج من التعاون معه، وقالت في بيانها: "تحذر المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة إيرث برودكشن، الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي كافة الشركات الإنتاجية والإعلانية من التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة حرصًا على حقوق الشركة وعلاقتها المتميزة بكل الشركات".

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وأكدت في البيان أن عقد الشرنوبي مع شركة الطباخ ساري ولم يصدر أي أحكام بالفسخ له، وقرار نقابة المهن الموسيقية إجراء إداري، لأنها تركت الأمر للقضاء المصري العادل.

وأضافت: "سوف يعلم الرأي العام أنها على حق، خاصة أن الفنان لا يتوقف عن إدعائه فسخ التعاقد وتوريط الشركات وكان آخرها عندما كذب على المسؤولين بشركة روتانا حتى يجري توزيع أغنيته قلبي ارتاح، وبعد أن علمت الشركة بالحقيقة الكاملة وصحة العقد الحصري، لأنهم يتعاملون بشكل محترف ومحترم، حذفت الأغنية ورفضت تسويقها".

وتابعت: "أن الشرنوبي لو فسخ العقد كما يدعي عليه أن يُظهر بالمستندات التي تدل على ذلك، إلا أنه يعلم جيدا أن محاولاته يائسة وفشله يتكرر لأنه يصر على الخداع، وعدم الالتزام بالعقد متناسيا أن الشركة صنعت نجوميته، وأنفقت عليه الملايين حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، ويرد المعروف بالاستيلاء على حقوقها".

واختتم البيان: "أي تعاقد مع المذكور من أي فرد أو شركة يعتبر إجراء غير قانوني وانتهاك لحقوق شركتنا سيكون الرد عليه ردًا قانونيًا صريحًا للحفاظ على حقوق شركتنا مهما كانت الجهة، تحترم شركة إيرث برودكشن حقوق الجميع وتحترم كل من يحترم حقوق الغير".