فيديو.. من عزاء محمود ياسين لحفل عمرو دياب.. ليلى علوي ترقص على أغنية "بحبه"

رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة ليلى علوي فيديو جديد لها أثناء حضوها حفل الهضبة عمرو دياب الذي أقيم أمس الجمعة، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ليلى علوي في الفيديو وهي تردد كلمات أغنية الهضبة "بحبه"، وكانت في إنسجام شديد مع الأغنية التي جعلتها ترقص على أنغامها.

يذكر إن الفنانة ليلى علوي حرصت على أن تكون أول الحاضرين لعزاء الفنان محمود ياسين، الذي أقيم أمس الجمعة في أحد الكمباوندات بمدينة السادس من أكتوبر، وبمجرد خروجها توجهت على الفور لحضور حفل الهضبة عمرود ياب، والملفت إنها حضرت الحفل بنفس الملابس السوداء التي حضرت بها العزاء.

ليلى علوي في عزاء الفنان محمود ياسين