يحيى الفخراني يتسبب في زحمة بوسط البلد اليوم السبت لهذا السبب

رنا صلاح الدين - يتواجد اليوم السبت الفنان يحيى الفخراني في ميدان طلعت حرب بوسط البلد، وذلك لإرتباطه بتصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد "نجيب زاهي ذركش" داخل المحل الشهير "جروبي".

وتسبب الفنان يحيى الفخراني في إحداث زحام بميدان طلعت حرب، إضافة إلى تسببه في حدوث تكدس مروري في الشارع، حيث إن كل المارين بالميدان عندما يعلمون بتواجد الفخراني لتصوير العمل يقفون منتظرين رؤيته.

ويجسد الفنان يحيى الفخراني شخصية محامي ذو ثقل خلال أحداث العمل، الذي بدأ تصويره منذ ما يقرب من الأسبوعين في أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، ولكنه يدخل في صراع مع أبنائه الأربعة بسبب جحودهم.

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ويتعاون يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع السيناريست عبدالرحيم كمال، ويعد هذا العمل التعاون الـ5 بينهم، حيث سبق وقدموا معا من قبل مسلسلات، "شيخ العرب همام" و"الخواجة عبدالقادر" و"دهشة" و"ونوس".

مسلسل "نجيب زاهي ذركش" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان يحيى الفخراني كلا من الفنانين، أنوشكا، وهالة فاخر، ورنا رئيس، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، وشيرين، وأحمد خالد صالح، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، ومحمد محمود، وآخرين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، ويخرجه شادي الفخراني.

يذكر إن أخر مشاركة للفنان يحيى الفخراني في المارثون الرمضاني كانت في عام 2018، من خلال مسلسل "بالحجم العائلي"، الذي شاركه بطولته كلا من الفنانين، ميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندى موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام، وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.