أشرف زكي ينفي لـ"الخليج 365" تقديم إستقالته ويؤكد عدم استمراره في نقابة المهن التمثيلية

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن رغبة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي في تقديم إستقالته من رئاسة النقابة، وأكدت سويدان عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إن رغبة النقيب أشرف زكي رفضت من قبل أعضاء مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية بأكملها.

وكتبت سويدان:"نعلن نحن الموقعين أدناه باسم الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية، رفض إستقالة السيد النقيب المحترم الدكتور أشرف زكي ودعمه بالتأييد والاستمرار في موقعه كنقيب وأخ وصديق لكل الأعضاء".

وفي تصريح خاص لموقع "الخليج 365" أكد الدكتور أشرف زكي، إنه لم يتقدم بإستقالته وإنه مازال مسئولا عن أعضاء النقابة من فنانين مصر، مشيرا إلى إن النقابة ستصدر بيان لتوضح الأمر برمته.

وأضاف أشرف زكي وأكد إنه اتخذ قرار يفيد بأن هذه الدورة ستكون الأخيرة له في رئاسة نقابة المهن التمثيلية، وإنه لن يكون متواجد في إنتخابات أعضاء الجمعية العمومية، المقرر أن تنعقد في خلال شهر ديسمبر المقبل.

يذكر إن الفنان اشرف زكي ظهر أمس السبت في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض، وكان متواجد في جنازته، التي شيعت يوم الخميس الماضي من مسجد الشرطة بمدينة الـ6 من أكتوبر.