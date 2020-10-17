عن استقالة أشرف زكي.. إيهاب فهمي: "مينفعش يمشي من النقابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قال الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقاية المهن التمثيلية، إن الدكتور أشرف زكي، ينوي الاستقالة من منصبه كنقيبا للمهن التمثيلية.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة يتهمون الدكتور أشرف زكي بأمر خارج عن إرادته.

Advertisements

وتابع، أن الدكتور أشرف زكي، تحمل في عمله النقابي ما لم يتحمله أحد، و"شهادتي مجروحة فيه، لدرجة وصلت به لإجراء دعامة في القلب بسبب مواقفه الخدمية مع جميع الفنانين، على الرغم من كونه إنسان غير مدخن، ولكن كان ذلك بسبب المجهود المضاعف والكبير الذي بذله ويبذله تجاه المهنة واشقاءه الفنانين".

وأضاف: نسعى جاهدين كاعضاء للجمعية العمومية للنقابة أن نواصل الضغوط لعودة الدكتور أشرف زكي عن هذا القرار، لأنه صاحب خدمات جليلة في النقابة ومينفعش يمشي من النقابة".

يذكر أن، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قال في تصريحات صحفية، اليوم السبت، انه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل فناني مصر، ولكن سيغادر العمل النقابي تماما خلال موعد إنعقاد الجمعية العمومية في شهر ديسمبر المقبل.