المطرب العالمي Akon يشارك ناصر القصبي بطولة فيلم موسيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد مطرب الراب الشهير Akon للمشاركة في فيلم موسيقي عربي خلال الفترة المقبلة. وتعاقد المنتج أنس الدبساوي مع المطرب Akon للمشاركة في بطولة فيلم "ميوزيكال"، مع الفنان الكوميدي السعودي ناصر القصبي وعدد كبير من النجوم. ومن المنتظر أن يشارك في العمل مجموعة من النجوم والفنانين العرب وتحديدا من مصر، وسيتم الإعلان قريبا عن أبطال العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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