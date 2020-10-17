محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : أعلن الفنان ومدير التصوير جلال الزكي، عن انتهاء تصوير فيلم "تسليم أهالي" للفنانة دنيا سمير غانم. ونشر الزكي، صورا من كواليس انتهاء التصوير عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "فركش فيلم تسليم أهالي.. الحمد لله". فيلم "تسليم أهالي" بطولة: دنيا سمير غانم، وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز ومحمد أوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف بينهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| انتهاء تصوير "تسليم أهالي" لدنيا سمير غانم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.