"الجونة السينمائي" يعلن اسم رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن اسم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في الدورة الرابعة التي من المقرر انطلاقها 23 أكتوبر الجاري.
وجاء في بيان صحفي صادر عن المهرجان: "عندما يتعلق الأمر بتقديم أفلام ذكية وجذابة، فبيتر ويبر هو الخبير. أخرج المخرج البريطاني العديد من الأعمال المشهورة التي جعلته راويًا بارعًا. سواء كان ذلك في أٔول أعماله (الفتاة ذات القرط اللؤلؤي) 2003 أو (هانيبال رايزينج) 2007، فإن أٔعماله متنوعة، وقادرة على جذب الانتباه وتحريك القلوب".
وتابع البيان "يسعدنا أن نعلن أن المخرج البريطاني سيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، لينضم في اللجنة إلى نجوم آخرين مثل المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، والممثل المصري آسر ياسين".
الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، تنطلق في 23 أكتوبر حتى 31 أكتوبر، ومن المقرر أن تشهد تكريم الفنان خالد الصاوي، ومهندس الديكور أنسي أبوسيف.
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