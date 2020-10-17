"ثنائي العود" غسان ودينا يشاركان ذوي القدرات الخاصة في حفل افتتاح "أولادنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يُقام غدا الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا، حفل افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبدالقادر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحفل يخرجه المخرج وليد عوني ويضم مجموعة كبيرة من الفقرات منها ثنائي العود الشهير غسان ودينا عبدالحميد.

وذلك بمشاركة اثنين من أعضاء مؤسسة أولادنا، وهما: بلال على آلة السمسمية ومريم النجدي مع الكمان .

يؤدي الأربعة في فقرة موسيقية السلام الوطني، بمزج فني بين آلات العود والكمان والسمسمية .

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ومن جانبه، أعرب الفنان غسان اليوسف، في بيان صحفي، عن سعادته بمشاركة أولادنا ذوي القدرات فرحتهم بعيدهم السنوي، الذي يضم العديد من المواهب التي تحتاج لدعم وتنمية مهاراتهم وهو ما تقوم به المؤسسة، وأكد غسان على أن خدمة هؤلاء الأطفال واجب وطني وإنساني .

وأكدت الفنانه دينا عبدالحميد أن السعاده تغمرها لمشاركتها وزوجها غسان في افتتاح حدث كبير وهام مثل ذلك، بالسلام الوطني على عود واحد بالدمج مع موهبيتين حقيقيين من ذوي القدرات، ووجهت دينا الشكر للمؤسسة لما تقوم به تجاه تلك الفئة ولكل جهات الدولة الداعمة لهذا الحدث الجلل .

الجدير بالذكر أن ملتقى "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوي القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.