صور| على طريقة الأحياء الشعبية.. هنادي مهنا تحتفل بـ"الحنة" مرتدية جلابية بلدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أقيم مساء أمس الجمعة، "ليلة حنة" الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا.

ونشرت هنادي، صورا من ليلة الحنة، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع إنستجرام، وتضمنت الصور تزيين المكان بأعمدة نور، و"توك توك" ولافتة مدون عليها "حنة هنادي مهنا" وأخرى "حنة هنادي الليلة"، بجانب وجود كمية كبيرة من الورد بجميع أنحاء المكان، ليتحول المكان لليلة حنة على طريقة الأحياء الشعبية.

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وظهرت هنادي مهنا في "ليلة الحنة"، بـ"جلابية بلدي"، وبيدها "عصا" ترقص بها على عدد من الأغاني.

وكان الفنان أحمد خالد صالح، قد عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا يوم 7 أكتوبر الجاري، بعد خطوبة دامت 10 أشهر.

يذكر أن أحمد وهنادي، عملا معا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.