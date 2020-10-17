أوس أوس لـ"الخليج 365": "أشرف عبدالباقي أخونا والحمد لله إننا قابلناه في حياتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد أسامة (أوس أوس) إن مسرحية "صباحية مباركة" التي يشارك في بطولتها إلى جوار الفنان علي ربيع، مختلفة عن العروض التي سبق وقدموها في "مسرح مصر".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "صباحية مباركة من المسرحيات الجديدة والمختلفة، والحمد لله كل الجمهور اللي جالنا كان مبسوط جدا، فيها دراما وإثارة وتشويق، وحدوتة لازم تقعدي لحد أخر مشهد عشان تحلي اللغز الموجود في المسرحية، ودي حاجة بتجذب الناس".

وعن استمرار تعاونه مع الفنان أشرف عبدالباقي، الذي يخرج مسرحية "صباحية مباركة"، بعد انتهاء عروض "مسرح مصر"، أوضح "أستاذ أشرف عبدالباقي له الفضل بعد ربنا إن الناس كلها تعرفنا، وهو الحمد لله أخونا بره العمل الحمد لله اننا قابلناه في حياتنا".