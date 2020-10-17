نيللي كريم تكشف عن علاقتها بوالدتها.. وموقف جعلها تغضب منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن مدى علاقتها بوالدتها في البيت، وروت موقفا حدث بينها وبين والدتها بعد انجابها ابنها كريم.

وقالت نيللي، ببرنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، إن والدتها تخاف عليها كثيرا و"طوال الوقت بنغضب من بعض ونصالح بعض، وفيه دراما بينا طول الوقت".

وروت نيللي، موقفا لها مع والدتها، قائلة: "بعد إنجابي لابني كريم كنت وقتها أثناء الدراسة بمعهد البالية وكنت في سنة أولى، وقررت إني اسيب كل شيء واتفرغ لتربية ابني، ووقتها كنت بغسل في المواعين، فلقيت والدتي بتقولي (بلا كلام فارغ، انزلي شوفي شغلك ودراستك وملكيش دعوة بكريم)، وقالتلي سيبي كريم أنا هربيه ملكيش دعوة بيه ".

وأضافت، أن والدتها كانت دائمًا ما تعاقبها بحرمانها من الذهاب للتدريبات الخاصة بالبالية، وتوجه اللوم لها بكلام جارح باللغة الروسية.