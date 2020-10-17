نيللي كريم: "رفضت دخول الصيدلة بسبب أكاديمية الفنون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها رفضت دخول كلية الصيدلة بسبب حبها لأكاديمية الفنون.

وقالت نيللي، ببرنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني: "اخترت معهد الفنون ورفضت الصيدلة رغم أن مجموعي كان عالي".

وتابعت، أنها بعد دخولها معهد الفنون، التحقت بدار الأوبرا المصرية، ووقتها جاء الروس إلى دار الأوبرا من أجل التطوير.

وأضافت، أن عندما جاءت لمصر، لم تكن تستطيع الكتابة أو القراءة باللغة العربية "البنات والولاد كانوا بيساعدوني، حتى الدكاترة، وكنت بروح من الإسكندرية للقاهرة كل يوم، ووالدي كان عيان، وبعد مشاورات عائلية، قررت أروح وأجي كل يوم".