وفاة روندا فليمنج عن 97 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفيت الممثلة الأمريكية روندا فليمنج، المعروفة بـ" The Queen of Technicolor" ونجمة أفلام هوليوود في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عن عمر يناهز 97 عامًا.

اشتهرت روندا بشعرها الأحمر، بحسب موقع "الجارديان"، ظهرت مع برت لانكستر، كيرك دوجلاس، شارلتون هيستون، رونالد ريجان ونجوم سينمائيون آخرون في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

وقالت كارلا سابون، مساعدة روندا، لصحيفة نيويورك تايمز إنها توفي يوم الأربعاء في سانتا مونيكا بكاليفورنيا.

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نقلًا عن "الجارديان" تزوجت روندا ست مرات، الأولى من حبيبها في المدرسة الثانوية، توماس لين. وأنجبت منها ابنها كينت عام 1941، وعندما عاد لين من الخدمة العسكرية، كانت قد أصبحت نجمة فوقع الطلاق عام 1947.

وانتهت ثلاث زيجات أخرى بالطلاق، من "الجراح" لويس موريل (1952-1958)، الممثل لانج جيفريز (1960-1962)، والمنتج والمخرج هول بارتليت (1966-1972).

في عام 1977 تزوجت من mogul Ted Mann ، واستمر الزواج حتى وفاته في عام 2001 ، وبعد وفاته تزوجت للمرة السادسة من Derol W Carlson ، الذي توفي عام 2017.