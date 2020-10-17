تراند اليوم : فيديو| رسالة مؤثرة من إعلامية مصرية قبل دخولها العمليات



توجهت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة إلى متابعيها طالبة منهم الدعاء قبيل دخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.

وفي مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستجرام"، ظهرت بسمة وهي ترتدي ملابس العمليات، وطلبت من متابعيها الدعاء لها، قائلة: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".

وعلقت بسمة على الفيديو: "من لندن أسالكم الدعاء العملية حالًا".

وكانت قد سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء فحوصات طبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، بعد أن كشفت مؤخرا أنها تعاني من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة، وأن طبيبًا إنجليزيًا هو من تمكن من تشخيص حالتها.

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وأشارت إلى الى أن مشكلة النزيف كان نتيجة الهرمونات التي تساعد على تنشيط الخلاية السرطانية، والتي لم يكن من المفروض ان تعاني منها كونها مريضة سرطان.

وأكدت أن هذه التجربة جعلتها تفكر بطريقة واحدة وهي "أنك تسلمي أمرك لله، وأني لا أزعل من أي شيء أبتلى به، وأن لما ربنا يبتليني بنبسط وبسجد شكر لربنا".