أمير كرارة يعلن عن وفاه والدة العقيد أحمد منسي

كشف الفنان أمير كرارة عن وفاة والدة الشهيد أحمد منسي، الذي جسد شخصيته في مسلسل"الإختيار"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواص الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

كتب"كرارة" على حسابه قائلاً:"توفت الى رحمة الله والدة الشهيد عقيد أحمد منسي،

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نسألكم الدعاء"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل"الإختيار"، الذي شارك به في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة أحمد العوضى، دينا

فؤاد، سارة عادل، ضياء عبدالخالق، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.