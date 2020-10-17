"مكس لارج" حفل شعري كوميدي على مسرح الساقية

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل شعري موسيقي فكاهي، يقدمه الشاعر محمد يوسف مساء غدًا الأحد الموافق 18 من أكتوبر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر.
محمد يوسف شاعر مسرحى نشرله العديد من الأعمال الشعرية في المجلات والجرائد المصرية. قام بتنظيم العديد من الحفلات والأُمسيات الشعرية. شارك كممثل مسرحى في العديد من الأعمال الدرامية مع العديد من المخرجين للمسرح والسينما والتلفزيون.
الجدير بالذكر أن كانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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