في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن يوسف وهبي

تحل اليوم الذكرى الثانوية الثامنة والثلاثون على وفاة النجم الكبير يوسف وهبي، الذي رحل عن عالمنا في 17 من أكتوبر عام 1982، حيث أصيب بكسر في عظام الحوض نتيجة سقوطه في الحمام، وتم دخولة إحدى المستفيات، وتوفي أثناء العلاج إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة .

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن القدير يوسف وهبي :

يوسف عبدالله وهبي، وُلد في 17 من يوليو عام 1898.

في مدينة الفيوم على شاطئ بحر يوسف، ووالده عبدالله باشا وهبي يعمل مفتشًا للري.

وكان يقطن منزلاً يقع على شاطئ بحر يوسف، وبدأ تعليمه في كُتَّاب العسيلى، ثم تلقى وهبي تعليمه بالمدرسة السعيدية بالجيزة، ثم بالمدرسة الزراعية بمشتهر، وعمل يوسف مصارعًا في سيرك الحاج سليمان.

تدرب على يد بطل الشرق في المصارعة المصارع عبد الحليم المصري، ويعتبر وهبي أحد الرُوَّاد الأوائل في مجالي المسرح والسينما في مصر والوطن العربي .

شعر يوسف وهبي لأول مرة في حياته بحبه للتمثيل عندما شاهد فرقة الفنان اللبناني سليم القرداحي في سوهاج.

وبدأ هوايته بأداء التمثيليات بالنادى الأهلى والمدرسة وإلقاء المونولوجات.

ثم سافر إلى إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى، وتتلمذ على يد الممثل الإيطالي كيانتوني.

وعاد إلى مصر سنة 1921 بعد وفاة والده، ثم انضم للعمل في فرقتي عزيز عيد و حسن فايق كبداية لحياته الفنية على سبيل الهواية وليس الاحتراف ولكن واجهت

هذه الفِرَق المسرحية العديد من المشاكل المالية لذلك ذهب عزيز عيد مع مختار عثمان إلى يوسف وهبي في إيطاليا كمحاولة لإقناعه بالعودة إلى مصر ومتابعة المشروع.

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وكان يوسف وهبي الممول الأول لهذا المشروع ، فأنشأ شركة مسرح باسم فرقة رمسيس في نهاية عشرينيات القرن الماضي.

أسس يوسف وهبي فرقة رمسيس المسرحية مع عدد من الممثلين الكبار مثل عزيز عيد وحسين رياض، ومختار عثمان، وأحمد علام، واُفتُتِح مسرح رمسيس في 10 من مارس عام 1923.

ثم بدأت الفرقة بمسرحية المجنون كباكورة لأعمالها المسرحية، عُرضت على مسرح راديو عام 1923، ويعتقد البعض أن يوسف وهبي هو الذي أدخل فكرة الموسيقى التصويرية.

وقدمت الفرقة بعد ذلك عددًا كبيرًا وصل إلى أكثر من 300 من المسرحيات المؤلفة والمقتبسة باللغة العربية أو بلغات أخرى منها الفرنسية، ونقلت العديد من مسرحيات الفرقة إلى السينما مثل : بنات الشوارع، كرسي الاعتراف، المائدة الخضراء، أولاد الفقراء، راسبوتين، وبيومي أفندي.

كما كانت المسرحيات التي تُقدم على مسرح رمسيس من روائع الأدب الفرنسي والأنجليزي والإيطالي مخالفةً بذلك ما كان يقدم من مسرحيات مثل : خليفة الصياد، وهارون الرشيد، ووصلاح الدين الأيوبي، وصدق

الإخاء، وأصدقاء السوء.

اهتم يوسف وهبي بتوعية جمهور المسرح، وتغيير الاهتمام بالمسرح إلى الاهتمام بالمسرح والفن، وقد عمل على احترام مواعيد رفع الستار، ووضع إتيكيتًا للممثل، متمثلًا في الحفاظ على المواعيد، ومنع التدخين في قاعات العرض، والالتزام بالنص، وتنفيذ تعليمات المخرج، وهو ما دفع الحكومة لتكليفه عام 1933م بتشكيل فرقتها المسرحية التي كانت نواة المسرح القومي فيما بعد، كما عمد وهبي بجانب تمثيله الأدوار الرئيسة في مسرحياته إلى الإخراج والتأليف.

فقام يوسف وهبي بتمثيل 302 من المسرحيات العالمية، وأخرج منها 185 مسرحية، وقام بتأليف 60 مسرحية، وكان يهدف الى نشر الوعي الاجتماعي ونقد عيوب المجتمع، حيث عرض مشكلات من خلال مسرحياته مثل: أطفال الشوارع، الزواج من أجنبيات، وأبناء الخطيئة، والصراع بين الضمير والعاطفة، وعمد إلى محاربة الاستعمار والفساد.

وفي عام 1930 أنشأ وهبي شركة سينمائية بإسم رمسيس فيلم التي بدأت أعمالها بفيلم زينب عام 1930، والذي كان من إنتاجه وإخراج محمد كريم، وفي عام 1932 أنتج أولاد الذوات الذي كان أول فيلم عربي ناطق.

ثم عام 1935 كتب فيلمه الدفاع ، ثم في عام 1937 قدم فيلمه الثالث المجد الخالد، ثم بعد ذلك قدم فيلم ساعة التنفيذ عام 1938، وبذلك قدم يوسف وهبي مجموعة من أوائل أفلام السينما المصرية فكان عدد الممثلين السينمائيين قليل وكانت الأفلام غالبًا ما تكون من بطولة يوسف وهبي أو نجيب الريحاني أو علي الكسار في فترة الثلاثينيات.

ثم بعد ذلك بدأ يوسف وهبي في تقديم ثنائي ناجح مع المطربة ليلي مراد، حيث شارك معها في ثلاث أفلام متتالية هي ليلة ممطرة عام 1939، ليلى بنت الريف عام 1941، وليلى بنت المدارس عام1941 .