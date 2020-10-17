غدًا.. تصوير عرض سيرة الحب تليفزيونيًا على مسرح البالون

يقام غدًا الأحد تصوير العرض المسرحي "سيرة الحب" تليفزيونيًا على خشبة مسرح البالون، فى تمام الساعة التاسعة مساء، من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب. "سيرة الحب" ترصد محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي وتستدعى Advertisements رموز وأهرامات عدة أثرت الحياة الفنية بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي والفنانة وردة والفنان عبدالحليم حافظ والفنان محمد رشدي والنقشبندي وعدوية. رموز وأهرامات عدة أثرت الحياة الفنية بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي والفنانة وردة والفنان عبدالحليم حافظ والفنان محمد رشدي والنقشبندي وعدوية. العرض بطولة إيهاب فهمى، بمشاركة النجوم مجدى صبحي، رحاب مطاوع، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامى العدل، ناصر عبدالحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هانى عبدالهادى، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبدالرحمن، سناء يسرى، حمدى حنفى قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.

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