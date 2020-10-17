بالصور.. عمرو دياب يشعل الشيخ زايد بحفله الغنائي

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا في مدينة الشيخ زايد، مساء أمس، الجمعة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره ومحبوه.

نشر"الهضبة" مجموعة صور جديدة له من الحفل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وحضر الحفلة الفنانة ليلى علوي، إذ نشرت فيديو لها من الحفل، وهي تتفاعل مع

أغنية"بحبه" التي غناها الهضبة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".

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يذكر أن آخر أعمال الهضبة عمرو دياب كليب أغنية "أماكن السهر"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، إخراج أحمد النجار، والذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة عقب طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".