" الطوق " عرض جديد لفرقة " Black Art" على مسرح تياترو آفاق

تستعد فرقة " Black Art" لتقديم عرضها المسرحي الجديد الطوق " في 28 أكتوبر على مسرح الهوسابير، ويسمح بدخول الجمهور في السادسة والنصف، ويفتح الستار في الساعة السابعة مساءً.

عرض " الطوق " تمثيل : نادية نبيل، تقوى خالد، أحمد نبيل، رضوى محمد، عمر شريف، أحمد مهاب، حسام علاء، منة عثمان، حسين تامر، هايدي ناصر، منار عماد، محمود ياسر، أحمد إبراهيم، إنجي سمير، أحمد مجاهد، سما أيمن، أحمد توفيق، إلهام، يوسف علي، محمد جمعة، ديكور: محمد معتز، رودينا عماد ،إضاءة: مصطفى علي، تصميم بوستر: محمد عادل عقيد، ومخرج منفذ: محمود حازم، تأليف موسيقى أحمد طه، غناء: محمد سعيد، كلمات الأغاني : طارق هاشم ، دراما حركية : محمد بحيري، ملابس: تقوى خالد إضاءة: مصطفى علي، مساعدين إخراج : رامي جمال، إنجي سمير " الطوق " عن رواية " الطوق و الأسورة " للروائي يحيى الطاهر

عبدالله " ، دراماتورج : محمد علي ، إعداد وإخراج : عمر هانيحياة راكدةقال المخرج عمر هاني: نقدم " الطوق " في معالجة مغايرة وجديدة لرواية الأديب " يحيى الطاهر عبد الله "عن ما شهدته من معالجات بألوان مختلفة للدراما في السينما ، وتيارات مسرحية متعددة لفرق مستقلة وخاصة وغير ذلك ، وتدور أحداث العرض فى صعيد مصر ؛ إذ ننقل معاناة أحد الأسر وحصارها بالحرمان والفقر والتي تصبح ضحية للخرافات، وتلقى هذه الأسرة القسوة والعذاب بحياة تكرر نفسها، ونرسم معًا بالعرض ملامح تراجيديا خصوصًا يبدو الإنسان فيها ترسًا في آلة ضخمة، لا يقدر أن يتجاوز دوره، ولا يمكنه أن يخرج عن الحركة المحددة له في مداره، و كأنه " سيزيف "، الذي يحمل الصخرة، يصعد بها إلى قمة الجبل، فتعود لتتدحرج من جديد لأسفل ، فيعود ليحملها بلا توقف، ،و صخرة "الطوق" هي العادات والتقاليد البالية، و الخرافة السائدة ، وهي أيضًا " القيل والقال " حول حياة الناس، والمجتمع الضيق المحدود، وأوضح عمر هاني إنها الأطواق والأساور التي تشد الرقاب، وتكبل الأيدي والأرجل، حياة راكدة، وأجيال تكرر نفس التجارب، و تُقدم المرأة، بصفتها الحلقة الأضعف في سلسلة هذا المجتمع المغلق،

كما أوضح عمر هاني لمسرحنا : عرض " الطوق تقدمه مجموعة من الشباب الأكاديمين والهواة أعضاء فرقة (Black Art) التي تأسست في بداية عام ٢٠١٩م وقدمنا أول عرض "ليلة برد" وهو العرض الفائز بأربعة جوائز في التمثيل ومفردات العرض الأخرى ، ومن بينهم المركز الأول لأفضل عرض في الدورة الثانية بمهرجان ميڨيولا " المونودرما ــ الديودراما ) وتابع عمر هاني : تسعى الفرقة أن تشارك في الكثير من الفعاليات والمهرجانات المسرحية القادمة وتعد خططًا وبرنامجًا نحو التعريف بها في المسرح المصري في المرحلة المقبلة، ونأمل أن نقدم عرضًا يترك أثرًا لجمهوره ،و يلقى إعجابه ويسعد به في كل ليلة من ليالينا المقبلة.