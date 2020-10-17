"دنيا سميرغانم تعلن انتهاء تصوير فيلم"تسليم أهالي

أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم انتهاء تصوير فيلم"تسليم أهالي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"دنيا" صورة لها برفقة فريق عمل الفيلم، وعلقت عليها قائلة:" فركش فيلمتسليم أهالي، يارب يعجبكم إن شاء الله"، وقد تفاعل معها الكثير من تابعيها عبر التعليقات، وعبر عن حماسهم لمشاهدة الفيلم.
يذكر أن فيلم "تسليم أهالي" بطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، محمد أوتاكا، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، وتدور الإحداث في إطار اجتماعي كوميدي.
جدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة دنيا سمير غانم مسلسل"بدل الحدوتة تلاتة"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2019، بطولة محمد سلام، شيماء سيف، سمير غانم، أحمد رزق، عمرو وهبة، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي.
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