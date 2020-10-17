"تامر حسين يكشف عن أعماله في ألبوم"خليك فولاذي

كشف الشاعر تامر حسين عن أعماله في ألبوم"خليك فولاذي" للمطرب تامر حسني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر "حسين" صورة البوستر الرسمي للألبوم، وكشف عن أعماله قائلاً:"مشارك صديقى الفنان تامر حسني بـ ٤ أغانى، ١- تعرف فُلان، ألحان تامر علي، توزيع يحيى يوسف، ٢-

قولنى كلام، ألحان تامر علي، توزيع علي فتح الله، ٣- قد الفُراق، ألحان وتوزيع إسلام زكى، ٤- مش عجبانى المُعاملة، ألحان يحيى، توزيع يحيى يوسف، ومبروك مُقدماً ياتيمو وبالتوفيق بإذن الله "، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الألبوم.

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وعلق المطرب تامر حسني قائلاً:"الله يبارك فيك يا حبيبي، وربنا يكتبلنا النجاح، ونكمل مسيرتنا اللي بدأت بناسيني ليه و مكمله ان شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسين كليب أغنية "أماكن السهر"، غناء الهضبة عمرو دياب، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، إخراج أحمد النجار، والذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة عقب طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .