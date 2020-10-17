الفرعون المصري يصل إلى هدفه الـ100 مع ليفربول

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ 6 ثواني

تمكن نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح، من الوصول إلى هدفه رقم 100 مع بطل البريمرليغ ، بعد تسجيله الهدف الثاني للفريق في شباك إيفرتون، في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، بـ“ديربي ميرسيسايد“.

هدف الدولي المصري جاء في الدقيقة 72، حين سدد صاروخية بعد أن ارتدت الكرة من دفاع إيفرتون، لتسكن شباك الحارس الإنجليزي.

Advertisements

محمد صلاح سجل هدفه السادس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والثاني لفريقه في هذه المباراة.

ويعتبر هذا الهدف رقم 100 لـ محمد صلاح في تاريخه مع ليفربول، خلال موسمه الرابع على التوالي، وفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات ”أوبتا“.

وجاء الهدف رقم 100 لصلاح مع ليفربول، في المباراة رقم 159، ليصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى حاجز الـ100 هدف بكافة المسابقات، بعد روجر هانت (144 مباراة)، وجارك باركينسون (153).