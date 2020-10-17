شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوى بصحبة زوجها حسن مختار وابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن صورة جديدة نادرة لها بصحبة والديها عبر حسابها بموقع انستجرام مصحوبة بتعليق:" لما كانت الدنيا حلوة اوي الله يرحمكم".



حساب رجاء الجداوى عبر انستجرام

وكانت قصّت أميرة مختار وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، قائلة إن أكثر جملة كانت تقولها والدتها: "خلوا بالكم من نفسكم"، وأضافت، "أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمى لم تعتد الاتصال بزوجى عبر الهاتف، لكن خلال فترة مرضها كانت تهاتفه يوميًا فى السابعة صباحًا لتوصيه بى.. وكانت فى آخر أيامها تردد (يا رب أميرة)".

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وتابعت، "سألنى الطبيب المعالج عن سرهذه العلاقة بينى وبينها لأنها طوال الوقت تتحدث عنى وتفكر في"، موضحة أن الراحلة فى آخر أيامها كانت تقول فقط "يا رب أميرة، راضية والحمد لله"، مُبينة أن والدتها كانت صاحبة شخصية قوية، حتى إنها كانت تحكى لوالدها الراحل، كابتن حسن مختار بعض الأمور وتخفيها عن والدتها خوفًا منها ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو الماضى بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقائها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.

يشارإلى أن أميرة حسن مختار، قصت أخر مشهد لوالدتها على قيد الحياة حيث شعرت بدرجة حرارة مرتفعة وكانت بالفعل تقترب من 40 مئوية، وتم إجراء مسحة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس رغم أنها لم تعان من أي أعراض أخرى لمدة 8 أيام تقريبًا.