شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يبحت عن وجوه نسائية شابة لفيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث النجم تامرحسنى، عن وجهين نسائيين جديدين يجيدا التمثيل والغناء إحداهن في مرحلة العشرينات والأخرى في عمر المراهقة و ذلك لبطولة فيلمه القادم و يتكتم حسني الإعلان بأى تفاصيل أخرى عن العمل.

والفيلم من إنتاج شقيقه الاكبر حسام حسني و يعد الفيلم الثاني التابع لشركة الشقيق بعد فيلم " مش أنا " المنتظر عرضه في إجازة نصف العام الدراسي يشارك في الإنتاج شركة سينرچي و شركة سكاي ليمت أحمد دسوقي.

كما طرح النجم تامر حسنى، أغنية "مبطلناش إحساس" أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وهى من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس و لاقت إعجاب و استحسان كبير جداً من الجماهير و رواد صفحات التواصل الإجتماعي .

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ويقدم النجم تامر حسنى فى ألبومه الغنائى المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة شكلا جديدا ومختلفا، حيث نشر تامر حسنى منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.

وقال تامر: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأنى بدأت فى مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد فى مكان أو فى مناسبة"، وأضاف تامر حسنى: "محدش يفتكر إنى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير إنما أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغانى عندى ليكم".