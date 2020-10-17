شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من طرحه كليب "Baby, I'm Jealous" يحصد 16 مليون مشاهدة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع كليب "Baby, I'm Jealous" للنجمة العالمية بيبى ريكسا ومغنية الراب الشهيرة دوجا كات أن يحقق نجاح كبير فورإطلاقه على قناة ريكسا على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " .

فقد وصلت نسبة مشاهدة "Baby, I'm Jealous" على "يوتيوب" ما يقرب من 16 مليون مشاهدة وذلك فى أسبوع واحد فقط ، كما حصد الكليب أكثرمن 811 ألف LIKES .

وكليب هو من إخراج هانا لوكس دافيس ، وقد أشار موقع "أن ام أى" إلى أن الاغنية تسافر بمن يشاهدها عبر الزمن، حيث تستعرض التأثير السلبى لوسائل التواصل الاجتماعى على المجتمع.

يذكر أن بيان اصدر بعد ساعات من إطلاق العمل قالت بيبى ريكسا: " Baby, I'm Jealous " هى أغنية كتبتها عن شعورى بعدم الأمان ، وفى الحقيقة يتعلق الأمربالطريقة التى زادت بها وسائل التواصل الاجتماعى من غيرتى، والتى من الممكن أن تؤثرعلى شعورى تجاه نفسى أيضا و تدفعنى فى بعض الأحيان لمقارنة نفسى وجمالى بالآخرين.

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