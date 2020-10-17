شكرا لقرائتكم خبر عن راقصات وفلكلور شعبى .. هنادى مهنا تحتفل بليلة الحنة بالجلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هنادى مهنا بليلة الحنة أمس الجمعة، و غلب علي أجواء الحناء الطابع الشعبي، حيث تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وفى المدخل وضع توك توك وراقصات وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبى.

وشاركت هنادى، متابعيها بصور وفيديوهات من الحنة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، و ظهرت هنادى وهى مرتدية الجلباب الأبيض البلدى.





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واحتفل الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادى مهنا، منذ أسبوع ، بعقد قرانهما بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبروحضره العائلتين، وبعض الأصدقاء المقربين، حيث قرر الثنائى مفاجأة الجميع، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذان احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

ظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.