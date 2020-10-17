شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب على تويتر: كل سنة بيصغر في السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، النجم عمرو دياب، خلال رده على تغريدة للسفير الصيني فى الرياض: شكراً معالي السفير من ذوق معاليكم واهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني.. بس انا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب كل سنه بيصغر في السن. Advertisements وأعرب السفير الصيني لدى الرياض شين وكينج، عن افتقاده المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعلق تركي آل الشيخ على تغريدة للسفير الصيني، ومازح النجم عمرو دياب، قائلاً: شكراً معالي السفير من ذوق معاليكم واهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني.. بس انا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب كل سنه بيصغر في السن. وكان السفير الصيني نشر تغريدة شارك قال خلالها، وجدت تفاعلا جميلا بين رجلين لطيفين.. افتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، وموسم الرياض الذي قضيت فيه وقتًا مُمتعًا مُتأملًا جمال الفن السعودي، وفناني المفضل عمرو دياب الذي أحب أغانيه كثيراً، حتي أن أغنية وحشتيني صارت نغمة لجوالي.

تغريدة السفير الصيني لدى الرياض

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