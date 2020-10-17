صور.. تكريم أبطال "زنزانة 7" من مهرجان "ميدل إيست فاشون فيستيفال"

رنا صلاح الدين - أقيمت مساء أمس الجمعة الدورة الرابعة من مهرجان "ميدل إيست فاشون فيستيفال"، بحضور مجموعة من نجوم الفن، وذلك داخل منتجع السليمانية.

وحرصت إدارة مهرجان "ميدل إيست فاشون فيستيفال"، أبطال فيلم "زنزانة 7"، وذلك بعد النجاح الذي حققه العمل بعرضه في السينمات وتصدره لشباك التذاكر.

وحضر من أبطال الفيلم الفنان نضال الشافعي، والفنانة منة فضالي، فيما تغيب الفنان أحمد زاهر وبقية فريق العمل، وذلك بسبب إرتباط البعض بتصوير أعمال الأخرى، وسفر البعض الأخر.

تكريم أبطال فيلم زنزانة 7 من مهرجان ميدل إيست فاشون فيستيفال

كما كرمت إدارة المهرجان الفنانة جومانا مراد على دورها في مسلسل "خيانة عهد"، التي شاركت في بطولته إلى جوار الفنانة يسرا، والتي نافست به في المارثون الرمضاني الماضي، وكرم أيضا كلا من الفنانين، رامي وحيد، ورنا رئيس، وجوري بكر، التي شاركت في مسلسل "البرنس"، الذي نافس به الفنان محمد رمضان في المارثون الرمضاني الماضي.

تكريم أبطال فيلم زنزانة 7 من مهرجان ميدل إيست فاشون فيستيفال

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وقال وليد خليل مدير المهرجان خلال الحفل، أن الدورة القادمة من المهرجان ستكون في دولة الجزائر، وسيبدأ جولة في البلاد المختلفة كل عام، وجاءت الاحتفالية بعد النجاح والتميز الذي حققه المهرجان فى الدورتين الأولى والثانية، والدورة الثالثة التي احتضنتها مدينة الغردقة، ليضع نفسه ضمن أهم فعاليات الموضة فى الوطن العربى والشرق الأوسط.

فيلم "زنزانة ٧" يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن، وهو من بطولة نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومنة فضالي، وأحمد التهامي، وإيهاب فهمي، وعبير صبري، ومايا نصري، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

تكريم أبطال فيلم زنزانة 7 من مهرجان ميدل إيست فاشون فيستيفال

تكريم أبطال فيلم زنزانة 7 من مهرجان ميدل إيست فاشون فيستيفال

تكريم أبطال فيلم زنزانة 7 من مهرجان ميدل إيست فاشون فيستيفال

تكريم أبطال فيلم زنزانة 7 من مهرجان ميدل إيست فاشون فيستيفال