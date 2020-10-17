"واقع افتراضي" أسم مؤقت لمسلسل أحمد صلاح حسني الجديد

رنا صلاح الدين - استقر الفنان أحمد صلاح حسني وفريق عمل مسلسله الجديد، على وضع أسم له وهو "واقع افتراضي"، وتم وضع هذا الأسم بشكل مؤقت، ومن المقرر أن يتم تغييره ووضع أسم نهائي له قبل نهاية تصوير العمل.

وانطلق تصوير المسلسل قبل أسبوعين، ويستمر التصوير بشكل يومي، وذلك لرغبة فريق عمل المسلسل على الإنتهاء من تصويره قبل حلول العام الجديد.

"واقع افتراضي" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان أحمد صلاح حسني كلا من الفنانين، إيمان العاصى، وإسلام جمال، وإيناس كامل، ومى القاضى، ومحمد علاء، ومحمد على رزق، وأحمد جمال سعيد، وسامية الطرابلسى، ومها أبو عوف، ومحمود حافظ، وأمانى كمال، وعماد رشاد، وآخرين، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة.

يذكر أن مسلسل "واقع افتراضي" يعد التعاون الثاني بين كلا من الفنان أحمد صلاح حسني والمؤلف محمد عبدالمعطي والمخرج أحمد سمير فرج، حيث سبق وقدموا معا مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض في مطلع عام 2020 الجاري.