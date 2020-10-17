خاص.. أحمد حلمي في رمضان المقبل وينافس منى زكي

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان أحمد حلمي خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر إحدى الشاشات الفضائية، إنه ينوي المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل، ولكن لم يعلن عن تعاقد رسمي أو فريق عمل أو ما يؤكد تحضيراته الفعلية للمشروع.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان أحمد حلمي، إنه تعاقد مؤخرا مع إحدى الجهات المنتجة على تقديم عمل درامي، ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل.

وأشارت مصادرنا وأكدت إن الفنان أحمد حلمي سيتعاون في خلال هذا المسلسل، مع المؤلف خالد دياب، والمخرج محمد شاكر خضير.

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وتابعت مصادرنا وأكدت إن المسلسل المقرر أن يقدمه حلمي في رمضان المقبل، يدور في إطار كوميدي، ولكن الكوميديا في العمل ستكون كوميديا سوداء.

وبذلك ينافس الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي، التي تنافس هي الأخرى بمسلسل "تقاطع طرق"، التي كانت من المفترض أن تنافس به في رمضان الماضي، ولكن تفشي فيروس كورونا حال دون ذلك وتسبب في تأجيل تصوير المسلسل، الذي يستكمل فريق عمله تصويره حاليا.

يذكر إن أخر إطلالة للفنان أحمد حلمي في الدراما كانت من خلال مسلسل "العملية ميسي"، الذي شارك فيه بالأداء الصوتي فقط لشخصية القرد ميسي، حيث قدم العمل في عام 2014.